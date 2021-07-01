Сборная России во второй раз подряд пропустит летнюю Олимпиаду

Сборная России проиграла Германии (67:69) во втором матче квалификации Олимпиады в Сплите и заняла последнее место в группе А. Подопечных Сергея Базаревича опередили Германия (2-0) и Мексика (1-1).

Таким образом, мужская национальная команда во второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. Российские баскетболисты также не квалифицировались на Игры в Рио-де-Жанейро, которые проходили в 2016 году. Последний раз мужская сборная выступала на Играх 2012 года в Лондоне, где под руководством Дэвида Блатта завоевала бронзовые медали.



Женская сборная России также не прошла отбор на Олимпиаду в Японии, баскетбольный турнир которой пройдёт с 24 июля по 8 августа. На последнем Евробаскете женская команда заняла шестое место.