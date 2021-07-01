Сборная России во второй раз подряд пропустит летнюю Олимпиаду
Поделиться
Сборная России проиграла Германии (67:69) во втором матче квалификации Олимпиады в Сплите и заняла последнее место в группе А. Подопечных Сергея Базаревича опередили Германия (2-0) и Мексика (1-1).
Таким образом, мужская национальная команда во второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. Российские баскетболисты также не квалифицировались на Игры в Рио-де-Жанейро, которые проходили в 2016 году. Последний раз мужская сборная выступала на Играх 2012 года в Лондоне, где под руководством Дэвида Блатта завоевала бронзовые медали.
Женская сборная России также не прошла отбор на Олимпиаду в Японии, баскетбольный турнир которой пройдёт с 24 июля по 8 августа. На последнем Евробаскете женская команда заняла шестое место.
Комментарии
- 1 июля 2021
-
21:04
-
21:00
-
20:34
-
20:17
-
20:08
-
20:04
-
19:39
-
19:30
-
18:54
-
17:57
-
17:12
-
16:54
-
16:00
-
14:55
-
14:51
-
14:51
-
14:01
-
13:24
-
13:03
-
11:53
-
10:58
-
09:45
-
09:43
-
08:56
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
08:09
-
07:54
-
06:49
-
00:17
-
00:06
-
00:03
- 30 июня 2021
-
23:29
-
23:15
Партнерский контент