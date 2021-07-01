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Сергей Базаревич высказался о непопадании сборной России на Олимпиаду в Токио

Сергей Базаревич высказался о непопадании сборной России на Олимпиаду в Токио
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Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение команды в матче со сборной Германии (67:69), после которого россияне потеряли шансы сыграть на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Это не тот результат, который мы хотели достичь в Сплите. То, как мы играли сегодня, было лучше, чем накануне. Плохо, конечно, но плохой опыт — тоже опыт. Иногда даже полезнее, чем победа. В России все думают, что баскетбол умер. Я так не думаю, у нас есть молодые игроки, которые способны играть на высоком уровне», — приводит слова Базаревича ТАСС.

Мужская национальная команда во второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. Российские баскетболисты также не квалифицировались на Игры в Рио-де-Жанейро, которые проходили в 2016 году. Последний раз мужская сборная выступала на Играх 2012 года в Лондоне, где под руководством Дэвида Блатта завоевала бронзовые медали.

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