Сергей Базаревич высказался о непопадании сборной России на Олимпиаду в Токио

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич прокомментировал поражение команды в матче со сборной Германии (67:69), после которого россияне потеряли шансы сыграть на Олимпиаде в Токио (Япония).



«Это не тот результат, который мы хотели достичь в Сплите. То, как мы играли сегодня, было лучше, чем накануне. Плохо, конечно, но плохой опыт — тоже опыт. Иногда даже полезнее, чем победа. В России все думают, что баскетбол умер. Я так не думаю, у нас есть молодые игроки, которые способны играть на высоком уровне», — приводит слова Базаревича ТАСС.



Мужская национальная команда во второй раз подряд не смогла отобраться на Олимпиаду. Российские баскетболисты также не квалифицировались на Игры в Рио-де-Жанейро, которые проходили в 2016 году. Последний раз мужская сборная выступала на Играх 2012 года в Лондоне, где под руководством Дэвида Блатта завоевала бронзовые медали.

Новость по теме «Улыбались и позировали». Чемпион ОИ Едешко раскритиковал сборную России по баскетболу