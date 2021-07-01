«Меня это просто убивает!» Елевич — об отказе баскетболистов играть за сборную России

Бывший главный тренер «Химок» и сборной России Сергей Елевич поделился мнением о поражении мужской сборной России по баскетболу в матче с национальной командой Германии (67:69), после которого россияне потеряли шансы сыграть на Олимпиаде в Токио (Япония). Сергей также коснулся отказа некоторых российских баскетболистов участвовать в олимпийском отборе.



«В первую очередь у нас нет нормального чемпионата, всё идёт отсюда. А на верхушке баскетбола всё отображает низы. Если у нас не будет своего чемпионата из 16-18 команд, то ничего и не будет. Игрокам ведь идти некуда: всего 9 команд, и там по 7-8 иностранцев. 45 человек российских игроков, которые играют, 20 – заканчивают, и что остаётся? Меня это не устраивает. А ребята сегодня бились, хорошая команда, все сражались. Но мы пришли к моментам, которые связаны не с сегодняшним днём.



Многие не приехали на олимпийский отбор? В своё время мы обсуждали эти моменты и просто не допускали к играм тех, кто отказывался без травм. В те времена многие отказывались: после чемпионата, где получали огромные деньги, никто не хотел идти играть за честь своей страны. Меня это просто убивает! Пускай с этим хозяйством разбирается федерация. Мозгов же не может играть по 40 минут, а хороших центровых у нас нет.



Надо скрупулёзно подходить к этим вопросам. Достигли ли мы дна? Мы давно на дне! Но вопрос не в сегодняшнем матче, парни бились. Надо поднимать общественность и людей, которым интересен баскетбол», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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