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«Милуоки» сделал апдейт по Яннису Адетокунбо

«Милуоки» сделал апдейт по Яннису Адетокунбо
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«Милуоки Бакс» на официальной странице в «Твиттере» объявил о том, что форвард Яннис Адетокунбо пропустит пятый матч финала Восточной конференции НБА с «Атлантой Хоукс» (2-2) из-за растяжения связок левого коленного сустава.

Ранее МРТ-обследование не выявило у Адетокунбо разрыва связок, однако форвард не в состоянии выходить на площадку. Точные сроки возвращения в строй пока не установлены. Адетокунбо повредил колено в четвёртом матче серии (88:110, 2-2). Это произошло во время столкновения под щитом с центровым «Хоукс» Клинтом Капелой в середине третьей четверти. Форвард «Бакс» покинул площадку самостоятельно, но не смог продолжить игру.

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер пока не решил, кто займёт место Янниса в стартовом составе.

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