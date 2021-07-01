Патрик Беверли прокомментировал грязную игру против Криса Пола в решающем матче плей-офф

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли, заработавший удаление в четвёртой четверти шестого матча серии финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (103:130, 2-4), принёс извинения разыгрывающему «Санз» Крису Полу за грязный толчок в спину.
«Си Пи, эмоции взяли верх надо мной во время вчерашнего противостояния. Я виноват, не имею против тебя ничего личного. Поздравляю с выходом в финал и желаю удачи», – написал Беверли на своей странице в «Твиттере».
Напомним, инцидент произошёл за 5 минут 49 секунд до финальной сирены при счёте 118:92 в пользу «Финикса». Пол проходил мимо Беверли и, вероятно, что-то сказал ему. Баскетболист «Клипперс» развернулся и обрушил оппонента на паркет.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ESPN.
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