Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Патрик Беверли прокомментировал грязную игру против Криса Пола в решающем матче плей-офф

Патрик Беверли прокомментировал грязную игру против Криса Пола в решающем матче плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли, заработавший удаление в четвёртой четверти шестого матча серии финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (103:130, 2-4), принёс извинения разыгрывающему «Санз» Крису Полу за грязный толчок в спину.

«Си Пи, эмоции взяли верх надо мной во время вчерашнего противостояния. Я виноват, не имею против тебя ничего личного. Поздравляю с выходом в финал и желаю удачи», – написал Беверли на своей странице в «Твиттере».

Напомним, инцидент произошёл за 5 минут 49 секунд до финальной сирены при счёте 118:92 в пользу «Финикса». Пол проходил мимо Беверли и, вероятно, что-то сказал ему. Баскетболист «Клипперс» развернулся и обрушил оппонента на паркет.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ESPN.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021