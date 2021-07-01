Названа единственная команда НБА, способная выменять Дэмьена Лилларда этим летом

Известный журналист Эрик Пинкуc назвал команду, которая способна выменять разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда этим летом. По сведениям Пинкуса, опросившего несколько осведомлённых человек по этому вопросу, таким коллективом может стать «Голден Стэйт Уорриорз».



Лиллард выступает в «Портленде» с момента выбора на драфте НБА в 2012 году. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 28,8 очка, 7,5 передачи за 35,8 минуты в 67 матчах регулярного чемпионата и 34,3 очка, 10,2 передачи за 41,3 минуты в шести играх плей-офф. «Блэйзерс» проиграли «Денвер Наггетс» (2-4) в первом раунде плей-офф, что сразу же вызвало вопросы о будущем Лилларда. Дэмьен оставался в «Портленде» главным образом из-за сильных связей с фанатами.

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