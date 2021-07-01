Игрок НБА дисквалифицирован и потерял контракт за серьёзное нарушение

Защитник «Торонто Рэпторс» Джален Харрис лишился контракта с клубом и дисквалифицирован НБА за нарушение условий антинаркотической программы. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на собственные источники.
Игрок может подать заявление о восстановлении по прошествии одного года.
В нынешнем сезоне, который стал дебютным для 22-летнего Харриса, он провёл 13 встреч, в которых набирал 7,4 очка, отдавал 1,3 передачи и совершал 1,4 подбора в среднем за матч.
Ранее приводилась информация относительно участия форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в пятом матче финала Восточной конференции НБА с «Атлантой Хоукс» (2-2). Оказалось, что игрок пропустит встречу. Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер пока не решил, кто займёт место Янниса в стартовом составе.
- 1 июля 2021
-
23:57
-
22:48
-
22:14
-
21:51
-
21:43
-
21:04
-
21:00
-
20:34
-
20:17
-
20:08
-
20:04
-
19:39
-
19:30
-
18:54
-
17:57
-
17:12
-
16:54
-
16:00
-
14:55
-
14:51
-
14:51
-
14:01
-
13:24
-
13:03
-
11:53
-
10:58
-
09:45
-
09:43
-
08:56
-
08:46
-
08:35
-
08:32
-
08:09
-
07:54
-
06:49