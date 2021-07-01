Игрок НБА дисквалифицирован и потерял контракт за серьёзное нарушение

Защитник «Торонто Рэпторс» Джален Харрис лишился контракта с клубом и дисквалифицирован НБА за нарушение условий антинаркотической программы. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на собственные источники.



Игрок может подать заявление о восстановлении по прошествии одного года.



В нынешнем сезоне, который стал дебютным для 22-летнего Харриса, он провёл 13 встреч, в которых набирал 7,4 очка, отдавал 1,3 передачи и совершал 1,4 подбора в среднем за матч.



Ранее приводилась информация относительно участия форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в пятом матче финала Восточной конференции НБА с «Атлантой Хоукс» (2-2). Оказалось, что игрок пропустит встречу. Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер пока не решил, кто займёт место Янниса в стартовом составе.

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