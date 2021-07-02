«Милан» объявил о новом трансфере

Разыгрывающий Джериан Грант подписал двухлетний контракт с «Миланом», сообщает официальный сайт клуба.
«Невозможно описать волнение и энтузиазм, которые я испытываю от соглашения с «Миланом». Сейчас у меня только одна цель — сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде побеждать. Не терпится начать играть за новый клуб», — прокомментировал подписание контракта с итальянской командой Грант.
Минувший сезон 28-летний Джериан провёл в составе греческого «Промитеаса», набирая 14,8 очка, отдавая 6,9 передачи и совершая 4,2 подбора в среднем за матч. В НБА Грант провёл в общей сложности пять сезонов, выступая за такие команды, как «Нью-Йорк Никс», «Чикаго Буллз», «Орландо Мэджик» и «Вашингтон Уизардс».
Ранее сообщалось, что бывший защитник «Химок» Джанмарко Поцекко присоединился к тренерскому штабу «Милана».
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