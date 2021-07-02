«Милуоки» дома обыграл «Атланту» и повёл в финале Востока – 3-2

В пятом матче финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 123:112 и повёл в серии плей-офф – 3-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Брук Лопес (33 очка), Крис Миддлтон (26 очков и 13 подборов) и Джру Холидэй (25 очков и 13 передач). У «Атланты» наиболее результативными в игре стали Богдан Богданович (28 очков), Данило Галлинари (19 очков) и Джон Коллинс (19 очков).

Ранее в серии «Бакс» побеждали со счётом 125:91 и 113:102, а «Хоукс» выигрывали со счётом 116:113 и 110:88. Шестой матч противостояния с участием этих команд пройдёт 4 июля.

Напомним, в финале Западной конференции «Финикс Санз» со счётом 4-2 в серии победил «Лос-Анджелес Клипперс». В последнем матче серии «Санз» разгромили соперника со счётом 130:103.