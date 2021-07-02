Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Милуоки» дома обыграл «Атланту» и повёл в финале Востока – 3-2

«Милуоки» дома обыграл «Атланту» и повёл в финале Востока – 3-2
Комментарии

В пятом матче финала Восточной конференции НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Атланту Хоукс» со счётом 123:112 и повёл в серии плей-офф – 3-2.

В составе победителей лучшими на площадке были Брук Лопес (33 очка), Крис Миддлтон (26 очков и 13 подборов) и Джру Холидэй (25 очков и 13 передач). У «Атланты» наиболее результативными в игре стали Богдан Богданович (28 очков), Данило Галлинари (19 очков) и Джон Коллинс (19 очков).

Ранее в серии «Бакс» побеждали со счётом 125:91 и 113:102, а «Хоукс» выигрывали со счётом 116:113 и 110:88. Шестой матч противостояния с участием этих команд пройдёт 4 июля.

НБА - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
02 июля 2021, пятница. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
123 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Лопес - 33, Миддлтон - 26, Холидэй - 25, Портис - 22, Коннотон - 9, Такер - 5, Форбс - 3, Адетокунбо, Адетокунбо, Брайант, Джексон, Дивинченцо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Тиг, Тупан
Атланта Хоукс: Богданович - 28, Галлинари - 19, Коллинс - 19, Л. Уильямс - 17, Хаертер - 8, Реддиш - 7, Капела - 6, Оконгву - 6, Мэйс - 2, Гудвин, Данн, Найт, Снелл, Фернанду, Хантер, Хилл, Янг

Напомним, в финале Западной конференции «Финикс Санз» со счётом 4-2 в серии победил «Лос-Анджелес Клипперс». В последнем матче серии «Санз» разгромили соперника со счётом 130:103.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021