Кавай Леонард может объединиться с Лукой Дончичем в «Далласе»

«Даллас Маверикс» и «Майами Хит» имеют наилучшие шансы подписать форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, если он решит сменить клуб в межсезонье, сообщает The Ringer.



Ожидается, что Леонард отклонит опцию игрока в контракте на 36 миллионов долларов и станет свободным агентом. Некоторые опрошенные функционеры НБА считают, что «Даллас» имеет лучшие шансы на трансфер Леонарда из-за возможности играть вместе с Лукой Дончичем и способности фронт-офиса создать гибкость в платёжной ведомости для усиления состава. Леонард несколько лет сотрудничал с Nike и имеет прочные деловые отношения с давним исполнительным директором компании Нико Харрисоном, который в межсезонье был назначен на пост генерального менеджера «Маверикс».