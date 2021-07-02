Кавай Леонард может объединиться с Лукой Дончичем в «Далласе»
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«Даллас Маверикс» и «Майами Хит» имеют наилучшие шансы подписать форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, если он решит сменить клуб в межсезонье, сообщает The Ringer.
Ожидается, что Леонард отклонит опцию игрока в контракте на 36 миллионов долларов и станет свободным агентом. Некоторые опрошенные функционеры НБА считают, что «Даллас» имеет лучшие шансы на трансфер Леонарда из-за возможности играть вместе с Лукой Дончичем и способности фронт-офиса создать гибкость в платёжной ведомости для усиления состава. Леонард несколько лет сотрудничал с Nike и имеет прочные деловые отношения с давним исполнительным директором компании Нико Харрисоном, который в межсезонье был назначен на пост генерального менеджера «Маверикс».
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