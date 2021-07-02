Сергей Карасёв высказался о ситуации в «Химках», которые не заявились на новый сезон

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв поделился мнением о ситуации в подмосковных «Химках», которые не заявились на следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за финансовых проблем. Карасёв перешёл в санкт-петербургский клуб из «Химок» в начале июня 2021 года.



«Безусловно, меня волнует состояние бывшей команды. Меня вообще волнует состояние любого клуба в России. Ты же думаешь не только о себе, но и о следующем поколении, о своих детях, в конце концов. Баскетбол — это то, чем мы занимаемся, на что уходит 80 процентов нашей жизни. Если будет сокращение российских клубов, это никому на пользу не пойдёт. Поэтому я верю, что найдутся люди, которые возьмутся за «Химки», и клуб продолжит своё существование.



Если найти спонсоров, то, конечно, можно спасти. Самое главное, чтобы эти люди были, а от их наличия уже можно будет отталкиваться. Безусловно, все будут на это надеяться, а там уж как получится», — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

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