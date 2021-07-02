Андрей Кириленко отреагировал на непопадание России на Олимпиаду и оценил будущее сборной

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал провал сборной России в олимпийской квалификации.
«Вот и пришла пора для полной перезагрузки сборной России. Она была неминуема, и, возможно, мы немного с ней затянули из-за переноса Олимпиады на год. Но даже если шанс выиграть путёвку в Токио был призрачным, мы обязаны были за него побороться. Ещё три года назад я говорил, что после олимпийского цикла с этим моментом придётся встретиться. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. В сборной остается всё меньше игроков, которые были в «медальных» командах Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012. Ветераны с хорошим опытом победных матчей постепенно завершают карьеру в национальной команде.
На чемпионате Европы — 2017 мы собрали всех сильнейших — и в результате боролись за медали. Два года назад мы надеялись, что это поколение ещё раз ярко проявит себя на Кубке мира. Не случилось — перед поездкой в Китай лишились огромного количества игроков из-за травм. Но что есть, то есть, и на сегодняшний день в национальную команду приезжают лучшие из тех, кто способен ей помочь. Хочется сказать спасибо Сергею Базаревичу за этот четырёхлетний цикл, в котором он выжимал максимум из любого состава. Не показали мы себя только в олимпийской квалификации — это самый неудачный турнир, который я видел.
Сейчас все расстроены результатом, но за этим разочарованием нужно не упустить очень важный момент. Мне много лет приходилось слышать разных критиков, которые говорили, что в стране не осталось талантливой молодёжи. Турнир в Сплите показал, что это не более чем обывательские разговоры. На сегодняшний день на карандаше у тренеров сборной порядка 30 игроков в возрасте от 19 до 22 лет, которые здорово выглядят, выступая в Суперлиге, молодёжной лиге ВТБ, американской студенческой лиге NCAA.
Многие из них — это ребята, которых мы пять лет назад позвали на сборы U15. А теперь они доросли до ближайшего резерва главной команды страны. Пока они не готовы занять основные позиции в сборной, потребуется несколько лет на обкатку и «прокачку» опыта. И это будут достаточно болезненные несколько лет для сборной России. Но в целом насчёт перспектив нашей молодёжи я настроен оптимистично», — приводит слова Андрея Кириленко «Р-Спорт».
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