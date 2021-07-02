«Барселона» хочет подписать ушедшего из «Реала» защитника

Защитник Николас Лапровиттола покинул мадридский «Реал», сообщает Eurohoops. По информации источника, аргентинский разыгрывающий может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Клуб рассматривает Лапровиттолу в качестве усиления позиции плеймейкера.



По информации СМИ, стороны могут подписать двухлетний контракт по схеме «1+1».



Лапровиттола провёл в мадридском «Реале» два последних года. В прошлом сезоне Евролиги на счету Лапровиттолы 34 матча в составе «Реала», в которых он в среднем набирал 6,8 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 3,8 результативной передачи. Игрок реализовывал 37,4% бросков с игры, 34,7% из-за дуги и 86,8% штрафных.

Ранее центровой Сертач Шанлы перешёл из «Анадолу Эфес» в «Барселону».