Шакил О'Нил назвал топ-5 игроков НБА 2000-х

Легенда НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил назвал пятёрку лучших игроков НБА 2000-х годов. В команду О'Нила вошли: сам эксперт, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Аллен Айверсон и Тим Данкан.



«Пятый номер. Я поставлю сюда доктора О'Нила. На двойке был бы Коби Брайант. Леброн — на тройке. На позицию четвёртого номера встанет Данкан. Разыгрывающий? Я выберу Аллена Айверсона, потому что он был бесстрашен. Скажу так, все маленькие, которые проходили под кольцо, не вызывали у меня проблем. Ответ был единственным, за исключением Гэри, кто неизменно возвращался», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.



Ранее О’Нил раскритиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за жалобы на большую загруженность в сезоне НБА.

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