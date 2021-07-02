УНИКС подписал Вячеслава Зайцева

Защитник Вячеслав Зайцев подписал контракт с казанским УНИКСом, сообщает пресс-служба команды. Соглашение казанцев с российским баскетболистом рассчитано на два года по схеме «1+1».
В прошлом сезоне баскетболист выступал за «Химки», где провёл семь лет своей профессиональной карьеры.
В Единой лиге ВТБ игрок набирал 6,0 очков, 3,4 подбора, 1,2 перехвата, 2,8 передачи, рейтинг эффективности — 9,3.
В Евролиге статистика игрока следующая: 5,1 очка, 2,4 подбора, 1,3 перехвата, 2,4 передачи.
Достижения Вячеслава Зайцева:
2007 – победитель ДЮБЛ;
2008 – победитель ЕЮБЛ;
2009 – серебряный призёр чемпионата России, финалист Кубка Европы;
2010 – серебряный призёр чемпионата России;
2011 – победитель Единой Лиги ВТБ, серебряный призёр чемпионата России;
2017 – серебряный призёр Единой Лиги ВТБ, серебряный призёр чемпионата России;
2018 – серебряный призёр Единой Лиги ВТБ, серебряный призёр чемпионата России;
2019 – серебряный призёр Единой Лиги ВТБ, серебряный призёр чемпионата России, победитель конкурса по броскам сверху Матча всех звёзд Единой Лиги ВТБ.
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