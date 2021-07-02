В «Зените» высказались о сохранении ведущего игрока скамейки

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал продление контракта с американским защитником Билли Бэроном.
«Билли Бэрон — это отличное сочетание таланта, профессионализма и человеческих качеств. С его приходом у нас появился игрок, который в любой момент может выйти со скамейки, изменить ход матча в нашу пользу и принести победный результат.
Несмотря на действующее соглашение на следующий сезон, мы с Билли приняли решение заранее продлить наше сотрудничество ещё на год и подписали новый контракт», — цитирует Церковного официальный сайт команды.
«Билли Бэрон – важнейший игрок нашей команды. Его баскетбольные качества и характер – залог того, чтобы он играл в «Зените» в следующих сезонах», — добавил спортивный директор БК «Зенит» Манос Пападопулос.
Напомним, стороны уже имели действующее соглашение на следующий сезон, но приняли решение заранее продлить сотрудничество и подписали новый контракт до 2023 года.
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