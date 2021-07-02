Эксперт: Крис Пол — слабое звено «Финикса». Старый и медлительный

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс поделился мнением о лидере «Финикс Санз» Крисе Поле. Бэйлесс признался, что его не впечатлила игра Пола в финале Западной конференции плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2).
«Я не видел ничего особенного, что делал Крис Пол во второй половине матча. Крис Пол — слабое звено «Финикса», он старый и медленный», — сказал Бэйлесс.
Пол впервые сыграет в финале НБА за карьеру, выбив свою бывшую команду «Клипперс».
Крис Пол в шестом матче серии финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (130:103, 4-2) набрал 41 очко (16 из 24 с игры), 4 подбора, 8 передач и 3 перехвата.
Пол повторил карьерный рекорд результативности в плей-офф. 36-летний Пол стал самым возрастным баскетболистом в истории плей-офф, набравшим 35+ очков в двух подряд закрывающих серию матчах. Ранее Пол набрал 37 очков в четвёртой игре второго раунда с «Денвер Наггетс» (4-0). Крис превзошёл Майкла Джордана, который добивался подобного в 33 года.
Кроме того, Пол стал самым возрастным игроком в истории, набравшим 40+ очков в закрывающем серию матче. Пол набрал 27 из последних 35 очков команды и переиграл всю команду «Клипперс» на этом отрезке (27:18). Крис не совершил ни одной потери и помог «Санз» выйти в финал впервые за 28 лет.
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