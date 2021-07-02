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Дэмьен Лиллард может использовать тактику Джеймса Хардена для ухода из «Портленда»

Дэмьен Лиллард может использовать тактику Джеймса Хардена для ухода из «Портленда»
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард хочет покинуть команду. Лидер «Портленда» решил сменить команду из-за неудачных результатов и критики в свой адрес. Как утверждает Bleacher Report, Лиллард рассчитывает на уход, несмотря на длительный контракт.

«У «Портленда» есть рычаги воздействия, но Лиллард может организовать свой обмен по примеру Хардена. Тогда все эти инструменты уже не будут иметь значения», — приводит слова неназванного агента издание.

Напомним, что Харден перед началом сезона-2020/2021 сообщил руководству «Хьюстон Рокетс» о желании сменить команду, несмотря на действующий контракт. Защитник начал опаздывать на тренировки и всем видом показывал, как хочет уйти. Его действия подтолкнули клуб к удовлетворению просьбы.

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