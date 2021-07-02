Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании завершил карьеру

Испанский атакующий защитник Фернандо Сан Эметерио принял решение завершить карьеру. Об окончании выступления баскетболиста сообщила пресс-служба «Валенсии», цвета которой он защищал в последние годы.

Сан Эметерио выступал за «Вальядолид», «Жирону», «Басконию» и «Валенсию». В составе клуба из страны басков он признавался лучшим игроком чемпионата Испании. Вместе с «Валенсией» Фернандо становился чемпионом Испании и победителем Еврокубка.

Также баскетболист успешно выступал за сборную Испании, с которой он стал чемпионом Европы в 2011 и 2015 годах. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году Сан Эметерио завоевал серебряные медали.

Для 37-летнего баскетболиста будет проведена специальная торжественная церемония.