Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании завершил карьеру
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Испанский атакующий защитник Фернандо Сан Эметерио принял решение завершить карьеру. Об окончании выступления баскетболиста сообщила пресс-служба «Валенсии», цвета которой он защищал в последние годы.
Сан Эметерио выступал за «Вальядолид», «Жирону», «Басконию» и «Валенсию». В составе клуба из страны басков он признавался лучшим игроком чемпионата Испании. Вместе с «Валенсией» Фернандо становился чемпионом Испании и победителем Еврокубка.
Также баскетболист успешно выступал за сборную Испании, с которой он стал чемпионом Европы в 2011 и 2015 годах. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году Сан Эметерио завоевал серебряные медали.
Для 37-летнего баскетболиста будет проведена специальная торжественная церемония.
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