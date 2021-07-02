ЦСКА претендует на подписание опытного игрока НБА

Защитник «Шарлотт Хорнетс» Брэд Уонамейкер может перебраться в Европу, сообщает журналист и инсайдер Алессандро Маджи. По данным источника, 31-летним баскетболистом интересуются несколько европейских клубов, включая ЦСКА и «Маккаби» из Тель-Авива.

31-летний Уонамейкер имеет опыт выступления в Европе. Он играл за «Лимож», «Пистойю», «Дарушафаку» и «Фенербахче».

В 2018 году он перебрался в НБА. В главной лиге мира 191-сантиметровый баскетболист поиграл за «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Шарлотт Хорнетс».

ЦСКА в минувшем сезоне выиграл Единую лигу ВТБ, хоть и неудачно выступал в регулярном чемпионате. В Евролиге армейцы вышли в «Финал четырёх», но уступили в полуфинале «Анадолу Эфес».