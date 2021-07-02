Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» подписал крупнейший контракт в истории Сербии с игроком, которого хотел ЦСКА

«Партизан» подписал крупнейший контракт в истории Сербии с игроком, которого хотел ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Милана» Кевин Пантер подписал двухлетний контракт на 3 млн евро с «Партизаном», сообщает Eurohoops.

Это самый крупный контракт в истории сербского баскетбола. Ранее сообщалось, что Пантер близок к переходу в ЦСКА. Пантер стал свободным агентом после завершения сезона-2020/2021. Американец вёл переговоры о продлении соглашения с «Миланом». Игроком интересовались как минимум два клуба Евролиги, а также «Локомотив-Кубань» и «Виртус».

Пантер отклонил все предложения от клубов Евролиги и решил продолжить карьеру в «Партизане», который в следующем сезоне будет выступать в Еврокубке под руководством 9-кратного чемпиона Евролиги Желько Обрадовича. В прошлом сезоне Евролиги Пантер стал самым результативным игроком «Милана», набирая 15,0 очка в среднем за игру.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021