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«Атланта» и «Милуоки» обновили статус Янга и Адетокунбо перед шестым матчем финала Востока

«Атланта» и «Милуоки» обновили статус Янга и Адетокунбо перед шестым матчем финала Востока
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Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг может сыграть в шестом матче серии финала Восточной конференции НБА, участие форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо маловероятно, сообщает Hoops Rumors.

Янг восстанавливается после травмы голеностопа. Тренерский штаб «Атланты» позволит игроку самому принять решение по участию в матче, исходя из самочувствия. Адетокунбо испытывает проблемы с коленом. «Бакс» могут разрешить Яннису сыграть в седьмом матче, если серия затянется. Выход Адетокунбо на паркет в шестой встрече практически исключен.

Кроме того, у «Хоукс» под сомнением участие атакующего защитника Богдана Богдановича, который испытывает боли в правом колене. «Милуоки» ведёт в серии со счетом 3-2 и находится в одной победе от выхода в финал НБА.

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