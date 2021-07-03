Эксперт — о скандальном поведении Скотти Пиппена: воздержания от травки будет недостаточно

Известный телеведущий и аналитик НБА Стивен Эй Смит отреагировал на недавние высказывания легенды «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, который назвал своего бывшего главного тренера Фила Джексона «расистом».



Пиппен дал несколько интервью, в которых обвинил Джексона в расизме. Скотти упомянул случай из 1994 года, когда тренер доверил решающий бросок хорвату Тони Кукочу, а не ему.



«Я уважаю Скотти – шестикратный чемпион, один из величайших игроков. Но его недавние выступления – в числе самых глупых, идиотских вещей, что он только говорил. Про то, как он выглядел во время интервью, скажу только, что воздержания от травки будет недостаточно. Не буду продолжать.



Прошло 27 лет, и Фил Джексон вдруг стал расистом? Тот самый Фил Джексон, который тренировал тебя, Эм Джея? Билла Картрайта и Би Джей Армстронга, всех остальных, Стэйси Кинга и всех этих парней? Тот самый Фил, что работал с Шакилом О'Нилом и Коби Брайантом? Я бы никогда даже не подумал назвать Фила расистом. И я не знаю вообще ни одного игрока, чернокожего баскетболиста, который играл бы под руководством Фила и называл его расистом. И когда Скотти говорит такое, то это непростительно. Это действительно непростительно. Это грубо и оскорбительно.



Когда произносишь «расист», желательно понимать, что ты несёшь и о ком ты говоришь. Если кто-то просто является белым и не соглашается со мной в чём-то или как-то расстраивает меня, если мы в чём-то не совпадаем, это не является расизмом. Прошло 27 лет. Никто не называл Джексона расистом, но Скотти Пиппен спустя 27 лет сделал это. Просто бессовестно», – приводит слова Смита Lakers Daily.