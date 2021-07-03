«Филадельфия» поставила условие по обмену Бена Симмонса

«Филадельфия Сиксерс» готова обменять разыгрывающего команды Бена Симмонса, но лишь при соблюдении одного условия. Новый игрок должен быть звёздного уровня.



«Сиксерс» продолжают придерживаться позиции, что они обменяют Бена Симмонса только на игрока звёздного уровня. Совсем недавно они отклонили сделку с разыгрывающим «Индиана Пэйсерс» Малкольмом Брогдоном и драфт-пиком первого раунда», — написал журналист Джейсон Дюма на своей странице в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что Симмонс с большой долей вероятности пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония). Бен собирается сосредоточиться на развитии собственных навыков, в частности, поработать над качеством броска. О необходимости серьёзной работы в межсезонье говорил и главный тренер «Сиксерс» Док Риверс.