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Дэмьен Лиллард отреагировал на отстранение олимпийской бегуньи, попавшейся на марихуане

Дэмьен Лиллард отреагировал на отстранение олимпийской бегуньи, попавшейся на марихуане
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отреагировал на дисквалификацию одного из лидеров сборной США по лёгкой атлетике Ша’Карри Ричардсон. Спортсменка была уличена в нарушении антидопинговых правил и теперь не сможет выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 м.

«Курить травку, чтобы немного расслабиться, разрешено в 19 штатах, включая тот, где тест Ричардсон показал положительный результат. И теперь мы собираемся лишить Ричардсон возможности принять участие в соревнованиях», — написал обозреватель Джо Помплиано у себя в «Твиттере».

«Какая же всё это чушь», — прокомментировал Лиллард.

Ричардсон не сможет выступить на Играх в беге на 100 метров, так как её квалификационный результат аннулирован, но сохраняет шансы на участие в Олимпиаде в составе эстафетной команды. Последнее, как говорится в решении USADA, «регулируется правилами отбора НОК США и национальной федерации».

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