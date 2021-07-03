Дэмьен Лиллард отреагировал на отстранение олимпийской бегуньи, попавшейся на марихуане

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард отреагировал на дисквалификацию одного из лидеров сборной США по лёгкой атлетике Ша’Карри Ричардсон. Спортсменка была уличена в нарушении антидопинговых правил и теперь не сможет выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 м.
«Курить травку, чтобы немного расслабиться, разрешено в 19 штатах, включая тот, где тест Ричардсон показал положительный результат. И теперь мы собираемся лишить Ричардсон возможности принять участие в соревнованиях», — написал обозреватель Джо Помплиано у себя в «Твиттере».
«Какая же всё это чушь», — прокомментировал Лиллард.
Ричардсон не сможет выступить на Играх в беге на 100 метров, так как её квалификационный результат аннулирован, но сохраняет шансы на участие в Олимпиаде в составе эстафетной команды. Последнее, как говорится в решении USADA, «регулируется правилами отбора НОК США и национальной федерации».
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