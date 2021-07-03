Кавай Леонард может избавиться от Пола Джорджа и выбрал новую суперзвезду для объединения

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард уже долгое время мечтает сыграть в одной команде с разыгрывающим «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьеном Лиллардом. Об этом сообщает Pickandroll со ссылкой на эксперта НБА Кевина О'Коннора.
По сведениям источника, если Леонард останется в «Клипперс» в следующем сезоне, команда может постараться заполучить Лилларда. Для этого калифорнийский клуб может предложить «Портленду» форварда Пола Джорджа.
Ожидается, что Леонард отклонит опцию в контракте на 36 миллионов долларов и станет свободным агентом. Некоторые опрошенные функционеры НБА считают, что «Даллас» имеет лучшие шансы на трансфер Леонарда из-за возможности играть вместе с Лукой Дончичем и способности фронт-офиса создать гибкость в платёжной ведомости для усиления состава.
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