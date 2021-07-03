Легенда «Лейкерс» назвал особенно разочаровавшего его в этом сезоне игрока
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Один из величайших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс Уорти, ныне работающий комментатором на телевидении, назвал игрока, выступление которого в нынешнем сезоне его разочаровало. Речь идёт о центровом «Лейкерс» Андре Драммонде.
«Я знаю, что Андре Драммонд – тот парень, который может стабильно забивать 20 очков и совершать 20 подборов. В этом сезоне я видел хорошие вещи в его исполнении, но не видел того доминирования и той эффективности, которых от него все так ждут», — приводит слова Уорти Parlons Basket со ссылкой на Spectrum Sportsnet.
Ранее генеральный менеджер сборной США Джерри Коланджело заявил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс больше не будет выступать за национальную команду.
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