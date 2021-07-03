Назван новый клуб Криса Пола в случае ухода из «Финикса»

Лидер «Финикс Санз» Крис Пол может перебраться в «Нью-Йорк Никс». Это станет возможным в случае, если он не договорится с нынешним клубом о новом контракте.



«Как и следовало ожидать, предметный интерес к Полу этим летом может быть со стороны «Никс». Если Крис и «Финикс» не смогут прийти к соглашению, у нью-йоркской команды наверняка найдётся достаточно места, чтобы его приютить. Но повторюсь, это станет возможным только в том случае, если Пол не договорится со своим нынешним клубом», — приводит слова инсайдера Яна Бегли SNY.tv.



Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Никс» подготовил сразу пять запасных вариантов на случай, если не удастся переманить Дэмьена Лилларда. В команде рассматривают варианты с переходами Кайла Лоури из «Торонто Рэпторс», Денниса Шрёдера из «Лос-Анджелес Лейкерс», Кендрика Нанна из «Майами Хит», Лонзо Болла из «Нью-Орлеан Пеликанс» и Криса Пола из «Финикс Санз».

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