Владимир Гомельский высказался о ситуации с Майком Джеймсом в ЦСКА

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о ситуации с защитником «Бруклин Нетс» Майком Джеймсом.
«ЦСКА подписал Лундберга и, если подпишет Пантера, закроет лимит по иностранцам, а значит, Пангоса не будет? Вы ничего не знаете по Джеймсу? Он же у нас на контракте, вернётся или разорвут с выплатой неустойки?» — поинтересовались у Владимира.
«У Пангоса есть мечта — играть в НБА. Даже если у него не получится с клубом НБА, то ждать его придётся до конца сентября, а это очень долго. Джеймс ещё не подписал контракт на следующий сезон. Но это не вопрос — быть или не быть, а вопрос суммы контракта. Значит, его не ждут в ЦСКА», — ответил Гомельский.
Ранее сообщалось, что ЦСКА является претендентом на подписание опытного игрока НБА.
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