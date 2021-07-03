«Бостон» готов обменять лидера ради двух суперзвёзд

Клуб НБА «Бостон Селтикс» может обменять Джейлена Брауна ради того, чтобы заполучить Дэмьена Лилларда и Брэдли Била, считает инсайдер Крис Манникс.



«Бостон» будет стремиться заполучить двух игроков в ближайшие месяцы, если им удастся обменять Джейлена Брауна. Первый — это Брэдли Бил, которому нужно быстро решить, хочет он продлить контракт с «Вашингтоном» или нет. Если он откажется от контракта, то наверняка попросит обмена, а о его отношениях с Джейсоном Тейтумом знают все в НБА.



Второй — Дэмьен Лиллард, пусть с ним и не до конца всё решено. В ближайшие недели, если «Портленд» решит, что нужно обменять Лилларда, «Селтикс» будут в хорошем положении, чтобы сделать им предложение. «Бостону» необязательно взрывать трансферный рынок, но если кто-то из этих игроков окажется доступен, то они могут заполучить их», — написал Крис Манникс в своей колонке на Sports Illustrated.