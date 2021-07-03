Милош Теодосич отдал изумительный пас через всю площадку в стиле НФЛ в отборе Олимпиады
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Разыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич в первой четверти матча квалификации Олимпиады с Пуэрто-Рико (102:84) отдал фантастическую передачу через всю площадку на Огнена Добрича, который оказался один под кольцом соперника.
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в «твиттере» FIBA.
Сербия и Пуэрто-Рико встретились в Белграде в рамках 1/2 финала плей-офф отборочного турнира к Олимпийским играм в Токио. В другом полуфинале турнира в столице Сербии сборная Италии победила Доминиканскую Республику (79:59). Сербы и итальянцы 4 июля разыграют путёвку на Олимпиаду в Токио в личной встрече. Также аналогичные отборочные турниры проходят в Каунасе (Литва), Сплите (Хорватия) и Виктории (Канада).
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