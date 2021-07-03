Леброн Джеймс назвал мировую знаменитость, с которой мечтает встретиться хоть раз в жизни

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что хотел бы познакомиться с легендарной певицей, «королевой рок-н-ролла» Тиной Тёрнер.



«Я хочу познакомиться с Тиной Тёрнер! Она мне кажется такой удивительной. Знаю, что это маловероятно, но...» — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.

«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

Ранее Леброн объявил, что больше не будет выступать за национальную команду. Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей.