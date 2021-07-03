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Пост Ламело Болла о дисквалификации американской бегуньи стал вирусным в Сети

Пост Ламело Болла о дисквалификации американской бегуньи стал вирусным в Сети
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл отреагировал на дисквалификацию одного из лидеров сборной США по лёгкой атлетике Ша’Карри Ричардсон. Спортсменка была уличена в нарушении антидопинговых правил и теперь не сможет выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 м.

«Если это не крэк, то пусть она бежит», — написал в своём «твиттере» Ламело Болл.

Пост Болла стал вирусным, быстро набрав популярность. На момент публикации новости на записи насчитывается 198,7 тыс. лайков и 51,7 тыс. ретвитов.

Ричардсон не сможет выступить на Играх в беге на 100 метров, так как её квалификационный результат аннулирован, но сохраняет шансы на участие в Олимпиаде в составе эстафетной команды. Последнее, как говорится в решении USADA, «регулируется правилами отбора НОК США и национальной федерации».

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