Пост Ламело Болла о дисквалификации американской бегуньи стал вирусным в Сети

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл отреагировал на дисквалификацию одного из лидеров сборной США по лёгкой атлетике Ша’Карри Ричардсон. Спортсменка была уличена в нарушении антидопинговых правил и теперь не сможет выступить на Олимпиаде в Токио на дистанции 100 м.



«Если это не крэк, то пусть она бежит», — написал в своём «твиттере» Ламело Болл.

Пост Болла стал вирусным, быстро набрав популярность. На момент публикации новости на записи насчитывается 198,7 тыс. лайков и 51,7 тыс. ретвитов.



Ричардсон не сможет выступить на Играх в беге на 100 метров, так как её квалификационный результат аннулирован, но сохраняет шансы на участие в Олимпиаде в составе эстафетной команды. Последнее, как говорится в решении USADA, «регулируется правилами отбора НОК США и национальной федерации».