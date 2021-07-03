Бронни Джеймс смазал бросок на победу. Леброн стоял рядом и отреагировал

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил матч своего старшего сына Бронни Джеймса в составе команды Strive For Greatness с Midwest Basketball Club. Леброн наблюдал за игрой сына у площадки и давал ему советы.
Команда Бронни Джеймса была близка к тому, чтобы одержать победу на последних секундах матча, однако советы Леброна не помогли сыну. Леброн посоветовал отпрыску открыться и забросить мяч в кольцо, однако, получив мяч, Бронни смазал бросок из-за дуги. Его команда потерпела поражение со счётом 97:99.
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«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде.
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