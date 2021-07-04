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Квалификация Олимпиады. Турция и команда с 8 игроками НБА вылетели, определены пары финала

Состоялись три последних матча квалификации Олимпиады. Чехия выбила хозяина турнира, Канаду, в которой представлено 8 игроков НБА. Томаш Саторански забил победный бросок за 1,8 секунды до сирены в овертайме. Турция разгромно проиграла Греции. В финалах квалификационных турниров сыграют: Литва — Словения, Сербия — Италия, Бразилия — Германия, Чехия — Греция.

Турнир в Каунасе



Словения — Венесуэла — 98:70 (26:21, 22:20, 23:14, 27:15)



С: Тоби 27 + 12 подборов, Дончич 23 + 9 подборов + 13 передач, Зоран Драгич 12 + 5 подборов.

В: Каррера 16 + 6 подборов, Чурио 16, Кубиллан 10, Варгас 9.



Литва — Польша — 88:69 (23:19, 23:26, 16:6, 26:18)



Л: Сабонис 17 + 8 подборов, Валанчюнас 15 + 8 подборов, Калниетис 14, Йокубайтис 13, Григонис 10 + 5 подборов.

П: Слотер 19, Понитка 10, Роман 10, Гарбач 10.

Турнир в Виктории



Канада — Чехия — 101:103 ОТ (27:29, 17:23, 16:15, 34:27, 7:9)



К: Барретт 23 + 5 подборов + 6 передач, Уиггинс 22 + 8 подборов, Александер-Уокер 21, Лайлз 10 + 11 подборов, Николсон 10, Пауэлл 6, Дорт 6.

Ч: Шилб 31 + 7 передач, Саторански 18 + 7 подборов + 5 передач, Ауда 16, Балвин 14 + 19 подборов, Веселы 8 + 8 подборов, Богачик 7.

Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в «Твиттере» FIBA.

Турция — Греция — 63:81 (22:8, 12:19, 13:24, 16:30)



Т: Коркмаз 20, Шенгюн 12, Буграхан 8, Махмутоглу 7, Ильясова 6 + 5 подборов, Осман 4 + 7 подборов.

Г Калатес 18 + 6 подборов + 6 передач, Слукас 15 + 9 передач, Ларенцакис 14, Папяннис 14 + 13 подборов, Митоглу 10 + 12 подборов.