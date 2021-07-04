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Чемпион НБА в составе «Чикаго» поставил Майкла Джордана ниже другого игрока

Чемпион НБА в составе «Чикаго» поставил Майкла Джордана ниже другого игрока
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Четырёхкратный чемпион НБА и бывший игрок «Детройт Пистонс» Джон Салли поставил члена Зала славы Бернарда Кинга выше легендарного Майкла Джордана. Такое мнение Салли выражал и прежде.

«Да, я сказал, что моим любимым игроком был Бернард Кинг, а не Майкл Джордан. Бернард получил серьёзную травму колена. Можно было подумать, что всё кончено, но Бернард начал работать. Он выполнял просто колоссальную работу», — сказал Салли в интервью на канале djvlad в YouTube.

Бернард Кинг — неоднократный участник Матча звёзд, который пользовался славой одного из лучших скореров.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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