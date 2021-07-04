Эксперт назвал звезду, которую «Голден Стэйт» нужно выменять в компанию к Карри и Томпсону

Известный эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, согласно которому «Голден Стэйт Уорриорз» следует постараться заполучить в свои ряды разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса. Смит считает, что в случае прихода Симмонса в клуб его связка с Клэем Томпсоном и Стефеном Карри принесёт «Уорриорз» немало успехов.



«Вы вернули Клэя Томпсона и Стефена Карри? На мой взгляд, это лучший огневой рубеж в истории баскетбола. По крайней мере, поездка в финал конференции почти гарантирована. Гроссмейстер Боб Майерс (президент «Уорриорз». — Прим. «Чемпионата) сделает всё, чтобы Клэй Томпсон вернулся здоровым и готовил команду в наступающем сезоне.



А ещё возьмите из «Филадельфии» Бена Симмонса. Вместе с Клэем и Стефеном они сотворят многое. Вот посмотрите, чёрт возьми», — приводит слова Смита Essentially Sports со ссылкой на подкаст Stephen A’s World on ESPN.

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