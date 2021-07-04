Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант грубо нарушили устав НБА

Лидеры «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, Кевин Дюрант и другие игроки команды в разгар пандемии коронавируса тайно тренировались в бывшем зале члена Зала славы Коби Брайанта, нарушая устав Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщил журналист Мэтт Салливан во время интервью на канале Dan Le Batard Show with Stugotz в «YouTube».
По сведениям Салливана, баскетболисты устроили в зале Брайанта нечто вроде тайного тренировочного лагеря.
5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
Ранее сообщалось, что Ирвинг и Дюрант в течение всего сезона-2020/2021 бойкотировали государственный гимн США, который исполняется перед каждым матчем НБА.
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