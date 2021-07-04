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«Лейкерс», вероятно, не удастся заполучить третью суперзвезду к Леброну и Дэвису

«Лейкерс», вероятно, не удастся заполучить третью суперзвезду к Леброну и Дэвису
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«Лос-Анджелес Лейкерс» вряд ли удастся в межсезонье подписать одного из звёздных игроков НБА, утверждает инсайдер Кайл Гун. По данным источника, «Лейкерс» не смогут подписать новых звёзд из-за нехватки финансов. К тому же, маловероятно, что у калифорнийцев будет возможность подписания звёздных игроков. У команды нет пиков первого раунда драфта.

При этом ранее утверждалось, что в «Лейкерс» могут перейти звезда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.

В нынешнем сезоне «Лейкерс» не удалось защитить чемпионский титул. Команда завершила выступление в плей-офф НБА уже в первом раунде, уступив «Финикс Санзс» в серии 2-4.

Сообщалось, что в межсезонье «Лейкерс» будут вести активную трансферную кампанию. При этом лидер клуба Леброн Джеймс примет активное участие в переговорах с потенциальными новичками.

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