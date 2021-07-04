Снытина: 200 политзаключенных в обмен на ЧМ по хоккею? Мы не ради этого собрались

Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина прокомментировала слова президента Международной хоккейной федерации (ИИХФ) Рене Фазеля. Он утверждал, что проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси поможет освободить политических заключённых и наладить мир.

«Освободить политических заключённых — это один из шагов, а провести новые выборы — это основная цель. Мне кажется, на тот момент было около 200 политических заключённых. Это всё не то, для чего мы тут собрались, грубо говоря.

Только подумай, что бы было перед этим чемпионатом мира, как бы зачищали Минск, как бы арестовывали всех людей, которые могли бы что-то сделать. Сколько бы людей ещё, больше тысячи, прошли бы через Окрестина, через тюрьмы. Поэтому на самом деле я рада, что этого не случилось», — сказала Снытина на YouTube-канала «Наша Нiва».