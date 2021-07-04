Бронни Джеймс воссоздал знаменитый данк Леброна через 20 лет на той же арене

Бронни Джеймс, сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, воссоздал легендарный данк своего отца.
Бронни выполнил эффектный данк на площадке Saint Vincent-Saint Mary High School. 20 лет назад юный Леброн также сделал этот трюк на этой же площадке.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Reporter.
Ранее Леброн посетил матч сына, выступающего за команду Strive For Greatness с Midwest Basketball Club.
Леброн наблюдал за игрой сына у площадки и давал ему советы. Команда Бронни Джеймса была близка к тому, чтобы одержать победу на последних секундах матча, однако советы Леброна не помогли сыну. Леброн посоветовал отпрыску открыться и забросить мяч в кольцо, однако, получив мяч, Бронни смазал бросок из-за дуги. Его команда потерпела поражение со счётом 97:99.
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