Лука Дончич отреагировал на первое попадание сборной на Олимпиаду и дебютный трипл-дабл

Защитник сборной Словении Лука Дончич высказался о победе над Литвой (96:85) в финале олимпийского квалификационного турнира и попадание команды на Олимпиаду в Токио.



«У меня нет слов. У нас не было времени подготовиться к финалу. У нас потрясающая команда, невероятная химия, и каждый играет от всей души. Меня не волнует награда MVP. Мы едем на Олимпиаду. Каждый ребенок в Словении мечтает попасть на Олимпиаду, я тоже мечтал. Мы это заслужили. Мы творим историю. Не я. Это была наша цель.



Баскетбол значит для меня очень много, почти всё. Я с детства мечтал играть в НБА, играть на Олимпиаде, играть за национальную сборную. Это очень много значит для меня. Я уже кое-чего добился в 22 года, но с этого момента всё только в гору, и я надеюсь достичь большего. У нас маленькая страна, но большой потенциал», – приводит слова Дончича Eurohoops.

Дончич в матче с Литвой оформил свой первый трипл-дабл за сборную, набрав 31 очко, сделав 11 подборов и 13 передач. Словения впервые в истории завоевала путёвку на Олимпийские игры. Соперниками подопечных Александра Секулича по групповому этапу будут Испания, Аргентина и Япония.