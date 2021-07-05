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Роберто Манчини отреагировал на попадание сборной Италии по баскетболу на Олимпиаду

Роберто Манчини отреагировал на попадание сборной Италии по баскетболу на Олимпиаду
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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поздравил баскетбольную национальную команду с выходом на Олимпиаду-2020 в Токио.

«Отличная игра, великая Италия на Олимпиаде», — написал Манчини на своей странице в «Твиттере».

Италия в финале квалификации обыграла Сербию со счетом 102:95. Благодаря этой победе итальянцы в 13-й раз в истории выступят на Олимпийских играх. Соперниками Италии по групповому этапу станут Германия, Австралия и Нигерия.

Сербия — Италия — 95:102 (22:28, 23:29, 18:23, 32:22)

С: Анджушич – 27, Петрусев 22 + 5 подборов, Добрич – 17, Мицич – 8, Марьянович – 7, Бьелица – 5, Теодосич 5 + 5 передач
И: Мэннион – 24, Полонара 22 + 12 подборов, Фонтеккио 21 + 8 подборов, Тонут – 15, Мелли – 5

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