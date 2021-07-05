Определен состав всех групп Олимпиады в Токио

В Каунасе, Сплите, Белграде и Виктории завершились финальные матчи квалификации Олимпиады. Их победителями стали сборные Словении, Германии, Италии и Чехии, которые получили последние 4 места в Токио.



Состав всех групп на Олимпиаде-2020



Группа А: Иран, Франция, США, Чехия

Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия

Группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения



Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.

Напомним, сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.