Источник прояснил планы «Бруклина» на Кайри Ирвинга

Эксперт НБА Мэтт Салливан сообщил, что «Бруклин Нетс» не планирует расставаться с Кайри Ирвингом. Ранее Салливан утверждал, что «Нетс» готовы рассмотреть варианты обмена разыгрывающего.
По словам эксперта, он выяснил, что в клубе не так недовольны Ирвингом, как он полагал.
«Я попытался выяснить больше информации о ситуации с обменом Ирвинга. Выяснилось, что всё не так серьёзно. Он контролирует их в большей степени, чем они его, это хорошо.
Принято решение оберегать коллектив. В общем, дайте Каю быть Каем. «Нетс» не будут обменивать Ирвинга», — цитирует Салливана Clutch Points.
Ранее эксперт говорил, что в «Бруклине» недовольны пропуском Ирвингом решающих матчей плей-офф. Кроме того, Салливан отмечал непростой характер звезды, который раздражает некоторых людей в клубе.
- 5 июля 2021
-
10:11
-
09:48
-
09:26
-
07:26
-
05:35
-
04:42
-
01:17
- 4 июля 2021
-
23:33
-
23:27
-
22:57
-
22:54
-
22:50
-
22:20
-
21:30
-
19:56
-
18:23
-
17:14
-
16:01
-
15:09
-
13:55
-
12:09
-
11:02
-
10:37
-
09:47
-
09:41
-
08:37
-
08:28
-
07:56
-
07:24
-
05:58
-
01:06
- 3 июля 2021
-
23:55
-
22:36
-
21:47
-
21:07