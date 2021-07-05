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Источник прояснил планы «Бруклина» на Кайри Ирвинга

Источник прояснил планы «Бруклина» на Кайри Ирвинга
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Эксперт НБА Мэтт Салливан сообщил, что «Бруклин Нетс» не планирует расставаться с Кайри Ирвингом. Ранее Салливан утверждал, что «Нетс» готовы рассмотреть варианты обмена разыгрывающего.

По словам эксперта, он выяснил, что в клубе не так недовольны Ирвингом, как он полагал.

«Я попытался выяснить больше информации о ситуации с обменом Ирвинга. Выяснилось, что всё не так серьёзно. Он контролирует их в большей степени, чем они его, это хорошо.

Принято решение оберегать коллектив. В общем, дайте Каю быть Каем. «Нетс» не будут обменивать Ирвинга», — цитирует Салливана Clutch Points.

Ранее эксперт говорил, что в «Бруклине» недовольны пропуском Ирвингом решающих матчей плей-офф. Кроме того, Салливан отмечал непростой характер звезды, который раздражает некоторых людей в клубе.

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