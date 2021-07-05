«Барселона» надолго сохранила одного из лучших игроков

«Барселона» на официальном сайте объявила о трёхлетнем продлении контракта с атакующим защитником Кори Хиггинсом.
Хиггинс перешёл в «Барселону» из ЦСКА летом 2019 года. В первом сезоне в составе сине-гранатовых американский баскетболист набирал в среднем 12,4 очка в Евролиге и 11,0 очка в чемпионате Испании. В сезоне-2020/2021 Кори помог «Барселоне» выиграть чемпионат и Кубок Испании, а также выйти в финал Евролиги. В сезоне Евролиги-2020/2021 32-летний Хиггинс принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 13,1 очка и 2,4 передачи за 26,5 минуты.
Ранее появилась информация, что «Барселона» хочет понизить Хиггинсу зарплату по новому контракту на 10% из-за кризиса в связи с пандемией коронавируса. Сообщалось, что игрока может перехватить «Милан».
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