Кевин Дюрант отреагировал на годовщину резонансного перехода в «Голден Стэйт»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант саркастически отреагировал на пост одного из болельщиков, который напомнил баскетболисту о его переходе в «Голден Стэйт Уорриорз». 4 июля 2016 года в День независимости США Дюрант объявил, что переходит в «Голден Стэйт».
Один из пользователей опубликовал пост издания Sporting News о пятой годовщине перехода. Пользователь подписал заметку: «Взрослые люди до сих пор плачут. Спасибо, Кевин».
«Теперь эта ерунда стала праздником???» — ответил Дюрант.
«Нетс» в нынешнем сезоне завершили выступление в полуфинале Восточной конференции. В седьмом матче серии с «Милуоки Бакс» «Бруклин» потерпел поражение со счётом 111:115. «Бруклин» завершил выступление в сезоне и не смог завоевать титул в первый год «Большого трио» с Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом.
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