«Бостон» хочет заполучить одного из лучших европейских игроков НБА на замену Кембе Уокеру

«Бостон Селтикс» ранее принял решение расстаться с разыгрывающим Кембой Уокером. Он перебрался в «Оклахома-Сити Тандер», а «Бостон» получил центровых Эла Хорфорда и Мозеса Брауна. Впрочем, пока что найти замену Уокеру «Селтикс» ещё не удалось.

Как сообщает инсайдер Крис Форсберг, «Бостон» рассматривает различные варианты усиления состава, а в список входит разыгрывающий «Чикаго Буллз» Томаш Саторански. Он помог сборной Чехии добыть путёвку на Олимпийские игры. В полуфинале квалификации точный бросок Саторанского за 1,8 секунды до конца овертайма принёс Чехии победу в матче с Канадой (103:101).

В нынешнем сезоне Саторански провёл за «Чикаго» 58 матчей и в среднем набирал 7,7 очка, а также делал 2,4 подбора. 29-летний баскетболист два последних сезона провёл в «Чикаго», а до этого он выступал за «Вашингтон Уизардс».