Лига чемпионов изменила формат с нового сезона

Лига чемпионов ФИБА сообщила об изменениях в формате сезона-2021/2022, информирует Eurohoops.



Самым крупным изменением в сравнении с прошлым сезоном стало добавление турнира плей-ин между регулярным чемпионатом и Топ-16. Кроме того, турнир вернётся к формату «Финала четырёх» в то время, как последние два сезона Лиги чемпионов ФИБА проходили с «Финалом восьми».



В новом сезоне турнира в регулярном чемпионате выступит 32 команды, матчи пройдут с октября по декабрь. Участников разделят на восемь групп по четыре команды. Прямую путёвку в Топ-16 получат только обладатели первых мест в группе.



Команды, которые заняли второе-третье места в группе сыграют в плей-ин в январе. Матчи будут проходить в серии до двух побед, преимущество домашней площадки будут иметь команды, занявшие 2-е места в группах. Восемь победителей выйдут в Топ-16.



В Топ-16 команды разделят на четыре группы, лучшие две команды каждого квартета выйдут в четвертьфинал турнира. Далее восемь клубов сыграют за право выйти в «Финал четырёх», который пройдёт в традиционном для европейского баскетбола формате.