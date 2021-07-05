Майкл Джордан унижал Клайда Дрекследа во время пребывания в «Дрим Тим» сборной США

Инсайдер НБА, американский писатель Дэвид Хэлберстам рассказал, что легендарный Майкл Джордан унижал Клайда Дрекслера во время пребывания в «Дрим Тим» сборной США.



«Конечно, быть включенным в «Дрим Тим» означало великую честь для любого игрока. В жилах лучших баскетболистов США в то время текла не кровь, а спортивный азарт. На предолимпийских тренировках, проходивших в Ла-Джолле (Калифорния), Майкл Джордан встретился с Клайдом Дрекслером, с которым они соперничали всего лишь несколько недель назад во время финальной серии чемпионата НБА 1992 года. Подобно многим игрокам лиги, Майкл не упустил случая поиздеваться над недавним противником. Ведя мяч по площадке, он приговаривал: «Ну что, надрал я тебе задницу? Повторим снова?.. Может, сегодня, Клайд, тебе повезёт больше?.. Не забывай про броски из трехочковой зоны, Клайд, это твое секретное оружие!»



Чарльз Баркли, тоже игрок сборной, попросил Майкла оставить свои шуточки: как-никак они все сейчас товарищи по национальной команде и нечего бередить друг другу старые раны. Джордан замолчал, но тренеры заметили, что в единоборствах с Дрекслером он во что бы то ни стало стремится одержать верх», — написал Хэлберстам в своей книге «Игрок на все времена: Майкл Джордан и мир, который он сотворил».